

نواكشوط 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 9 إصابات جديدة بوباء

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في موريتانيا قد بلغ 6894 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.

// انتهى //

02:42ت م

0146



نواكشوط 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 9 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في موريتانيا قد بلغ 6894 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.// انتهى //02:42ت م0146

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.