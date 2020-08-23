السعودية اليوم / عودة طوعية لـ 118 مهاجرًا غانيًا من ليبيا إلى بلادهم



أكرا 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

عاد 118 مهاجرًا غانيًا إلى بلادهم، قادمين من ليبيا، على متن طائرة في أول رحلة في اطار الإعادة الطوعية للمهاجرين التي تؤمنها المنظمة الدولية للهجرة، الذين تقطعت بهم السبل فى ليبيا، بعد خمسة أشهر من تعليق الرحلات جراء قيود وباء

أعلنت عن ذلك المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها اليوم، مضيفة انه تم فحص العائدين طبيًا فضلا عن المساعدة النفسية والاجتماعية، وأنها ستواصل تقديم الدعم لهم خلال فترة الحجر الصحي التي تستمر 14 يومًا فى غانا، وفى وقت لاحق ستقدم لهم المساعدة فى عملية الإدماج.

وأكدت المنظمة الدولية أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى العديد من التعقيدات فى مواجهة برنامجها للعودة الطوعية، والذي يمثل شريان حياة مهم للمهاجرين الراغبين فى العودة إلى بلدانهم الأصلية منذ أن بدأ فى 2015، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 2300 مهاجرًا ينتظرون عودتهم الطوعية من خلال الخط الساخن للمنظمة فى ليبيا منذ شهر مارس الماضي.

وأضافت أنها ساعدت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 1466 مهاجرًا تقطعت بهم السبل فى ليبيا على العودة إلى بلدانهم، ويسرت عودة ما يقرب من 9800 آخرين إلى 34 دولة في أفريقيا واسيا فى العام الماضي ومن خلال نفس البرنامج.

// انتهى //

02:19ت م

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أكرا 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسعاد 118 مهاجرًا غانيًا إلى بلادهم، قادمين من ليبيا، على متن طائرة في أول رحلة في اطار الإعادة الطوعية للمهاجرين التي تؤمنها المنظمة الدولية للهجرة، الذين تقطعت بهم السبل فى ليبيا، بعد خمسة أشهر من تعليق الرحلات جراء قيود وباء كورونا أعلنت عن ذلك المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها اليوم، مضيفة انه تم فحص العائدين طبيًا فضلا عن المساعدة النفسية والاجتماعية، وأنها ستواصل تقديم الدعم لهم خلال فترة الحجر الصحي التي تستمر 14 يومًا فى غانا، وفى وقت لاحق ستقدم لهم المساعدة فى عملية الإدماج.وأكدت المنظمة الدولية أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى العديد من التعقيدات فى مواجهة برنامجها للعودة الطوعية، والذي يمثل شريان حياة مهم للمهاجرين الراغبين فى العودة إلى بلدانهم الأصلية منذ أن بدأ فى 2015، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 2300 مهاجرًا ينتظرون عودتهم الطوعية من خلال الخط الساخن للمنظمة فى ليبيا منذ شهر مارس الماضي.وأضافت أنها ساعدت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 1466 مهاجرًا تقطعت بهم السبل فى ليبيا على العودة إلى بلدانهم، ويسرت عودة ما يقرب من 9800 آخرين إلى 34 دولة في أفريقيا واسيا فى العام الماضي ومن خلال نفس البرنامج.// انتهى //02:19ت م0145

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