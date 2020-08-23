«قطارات» النقل العام بالدمام والقطيف على طاولة «الشؤون الاقتصادية والتنمية»

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مع انحسار «جائحة» فيروس كورونا المستجد، مؤخرا، وعودة الحياة الطبيعية بحذر، بعد التغييرات المتسارعة التي فرضتها خلال الأشهر الماضية على العالم بأسره في كافة مناحي وأنماط الحياة. وبطبيعة الحال تأثرت الشرقية كباقي المناطق بتلك التغيرات، وما صاحبها من تحول أغلب الخدمات إلى رقمية «عن بعد» تطبيقا للتباعد الاجتماعي، ونظرا لأهمية «البلديات» وما تقدمه من خدمات تلامس الحياة اليومية للمواطن والمقيم بشكل مباشر، ”الخليج 365” حملت أبرز الملفات الساخنة التي تهم المواطن خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة، ووضعتها أمام أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير، في حوار مفتوح، أجاب خلاله عن كافة الاستفسارات وخطط الأمانة الحالية والمستقبلية، والتفاصيل في سياق الحوار التالي.. استمرار أسواق الخضراوات ونقاط البيع المؤقتة بالأحياء حتى زوال كورونا إنشاء مضامير مشي صحية على أرصفة المباني الحكومية ومصليات العيد والجوامع توجيه مناطق الأبراج والكثافات العالية حول خطوط ومحطات النقل العام Advertisements قريباً.. إطلاق أول موقع على المستوى الوطني بمبادرة «فرصة وأرض وقرض» دعم ملف ترشيح الخبر ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً

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