شكرا لقرائتكم خبر عن «قطارات» النقل العام بالدمام والقطيف على طاولة «الشؤون الاقتصادية والتنمية» والان نبدء بالتفاصيل
استمرار أسواق الخضراوات ونقاط البيع المؤقتة بالأحياء حتى زوال كورونا
إنشاء مضامير مشي صحية على أرصفة المباني الحكومية ومصليات العيد والجوامع
توجيه مناطق الأبراج والكثافات العالية حول خطوط ومحطات النقل العام
قريباً.. إطلاق أول موقع على المستوى الوطني بمبادرة «فرصة وأرض وقرض»
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