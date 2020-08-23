شكرا لقرائتكم خبر عن منع سحب السيارات نهائيا.. والاكتفاء بغرامة للمخالف والان نبدء بالتفاصيل

وماذا عن مواقف السيارات الذكية بحاضرة الدمام؟ عقد المشروع يعد نقلة في مسار التحول للمدن الذكية باستثمارات تتجاوز 250 مليون ريال، ويحوي 7 خيارات للدفع، ونقف ضد سحب السيارات وهو أمر غير مقبول وتم منعه نهائيا، وتمت الاستعاضة عنه بغرامة مالية يتم ربطها بأجهزة أخرى مع الجهات المعنية.

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