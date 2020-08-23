جاهزون بتصاميم عصرية للطرق الشريانية المستلمة من «النقل»

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تم تشكيل فريق عمل مشترك بين المسؤولين في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل، لتحديد الطرق المقرر نقلها من كل وزارة للأخرى ومناقشة الميزانيات والتكاليف والجداول الزمنية اللازمة لذلك.
هناك طرق حيوية ينتظر تحويل مسؤوليتها للأمانة وفقا لقرار مجلس الوزراء مثل «طريق الملك فهد» الدمام الخبر السريع و«طريق الملك فيصل» الساحلي «وطريق الدمام الظهران».. فهل هناك طرق أخرى يشملها القرار؟
يشمل القرار جميع الطرق داخل النطاق العمراني والتي تتبع لوزارة النقل وتشمل أهم الطرق الحيوية ما يلي: طريق الملك فهد «الدمام - الخبر»، وطريق الملك فيصل «الساحلي»، وطريق الأمير محمد بن فهد «الدمام – الظهران»، وطريق الملك سعود «القشلة»، وطريق الملك خالد بالخبر، طريق الظهران الجبيل «أجزاء من الطريق»، طريق أبو حدرية «أجزاء من الطريق».
وما هي تصوراتكم المبدئية لتطوير تلك الطرق والجدول الزمني المتوقع لها؟
بعد الانتهاء من استلام تلك الطرق سيتم إعادة دراستها من قبل المختصين بالأمانة لوضع أفضل التصورات والتصاميم اللازمة لتطويرها وإعادة تأهيلها، وفق أفضل معايير السلامة المرورية وعبر الجداول الزمنية التي ستوضع لها والتي سيكون ارتباطها الأساسي بتوفير الاعتمادات المالية التي ستخصص لها.
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