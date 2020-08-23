شكرا لقرائتكم خبر عن سنغير اشتراطات المطاعم ومحلات الأغذية «جذريا» والان نبدء بالتفاصيل

يتحدث البعض عن شروط جديدة وإعادة تنظيم للمطاعم ومحلات المواد الغذائية لمرحلة «ما بعد جائحة كورونا ».. فما أبرز ملامحها؟

وضعت الأمانة إستراتيجية مستحدثة تقوم على أساسيات علمية وعملية، من خلال مجموعة من الاشتراطات الصحية التي لا يزال العمل قائما عليها وسيتم طرحها حال الانتهاء منها بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق وبالاشتراك مع الغرف التجارية، ويأتي ذلك من مبدأ تهيئة البيئة الصحية الملائمة والأعمال التجارية على المستويين المحلي والعالمي.

وتضمنت طرح بعض الأنشطة المتنقلة الجديدة ومناقشتها ورصد وتقييم الموضوعات المتعلقة بصحة البيئة، والتي تعيق النشاط الاقتصادي، وتقديم الحلول العملية لحلها وتطويرها بما يحقق رضا المستفيدين عن الخدمات البلدية، وكان من أبرز ما تم تطبيقه في الآونة الأخيرة مبادرة استخدام الباركود لعرض قائمة الطعام، وإصدار وتجديد التراخيص إلكترونيا، وإجراء الربط الإلكتروني للحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة، ومبادرة إشراك المطاعم وربطها بواسطة الكاميرات ومراقبة سير العامل بداخلها عن طريق غرفة التحكم بالأمانة، والتسهيل على أصحاب التطبيقات التي تعنى ببيع وذبح وتجهيز المواشي ومراقبة جميع تجهيزاتها في المسلخ.