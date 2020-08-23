شكرا لقرائتكم خبر عن 238 مليون ريال لصيانة طريق «أبو حدرية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

يعمل فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية حاليا على مشاريع تنفيذ وصيانة وقائية لطريق الدمام - أبو حدرية تبلغ قيمتها 238 مليون ريال، وتتضمن أعمال إصلاح وتوسعة بمواقع مختلفة على امتداد الطريق الحيوي، الذي يصل طوله إلى 328 كم بداية من جسر الملك فهد بحاضرة الدمام وحتى المنفذ الحدودي مع دولة الكويت بمحافظة الخفجي مرورا بالجبيل.

صيانة وقائية

وأوضح مدير فرع النقل بالشرقية م. أحمد الغامدي لـ ”الخليج 365” أن خطة الوزارة لرفع كفاءة طريق الدمام - أبو حدرية وتحسين مستوى الخدمة عليه تشتمل على عدد من المحاور ضمن مشاريع تنفيذ، ومشاريع صيانة وقائية، وهي إعادة إنشاء طريق «الدمام - أبو حدرية» وتوسعته لثلاثة مسارات لكل اتجاه بطول 22 كم في حدود محافظة الخفجي عند نقطة تفتيش الزرقاني بتكلفة تجاوزت 77 مليون ريال، وتم الانتهاء من أعمال طبقتي الأساس الأسفلتي الأولى والثانية بطول 10 كم وطبقة السطح الأسفلتي بطول 1 كم وجارٍ العمل حاليا لاستكمال الطريق.

طبقات الأسفلت

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وأوضح م. الغامدي أنه جارٍ أعمال الإصلاح لطبقات الأسفلت القائمة ضمن أعمال الصيانة الوقائية عبر إصلاح الطريق من جسر النابية إلى حدود محافظة الجبيل بالاتجاهين بطول 40 كم وبتكلفة 130 مليون ريال، لافتا إلى الانتهاء من إصلاح الطريق بطول 14 كم باتجاه أبو حدرية وبطول 3.5 باتجاه الدمام وفتحه للسير، وجارٍ العمل على إصلاح الطريق قبل تقاطع أبو معن بطول 4.5 كم باتجاه أبو حدرية، مشيرا إلى إصلاح الطريق في حدود «منيفة» بطول 17 كم وبتكلفة تجاوزت 23 مليون ريال، والانتهاء من إصلاح 13 كم باتجاه الدمام وفتحه أمام حركة السير وجارٍ العمل بالجزء المتبقي.

جسر النابية

وأشار المهندس الغامدي إلى أنه جارٍ إصلاح جسر النابية بتكلفة 8 ملايين ريال برفع الجسر واستبدال مساند التحميل وإجراء الإصلاحات اللازمة له مع تخفيض المنسوب أسفل الجسر على طريق أبو حدرية، مشيرا إلى تنفيذ تحويلة مرورية بطول 2500 متر، وجارية أعمال تخفيض المنسوب في اتجاه الجبيل، حيث تم الانتهاء من القطعيات وطبقة القاعدة الترابية لمنطقة الجسر بطول 600 متر، وجارٍ العمل بطبقة الأساس الحصوية.