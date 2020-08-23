شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير كورنيش الخبر الشمالي يدخل مرحلته الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة الخبر العمل على استكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من كورنيش الخبر الشمالي، والتي يبلغ طولها «1050» مترا، وتضم منطقة بلازا، بالإضافة إلى مسطحات خضراء وممرات مشاة بمحاذاة البحر وألعاب أطفال ومقاعد للجلوس.

لمسة جمالية

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن كورنيش الخبر الشمالي يتميز بلمسة جمالية عن طريق توفير عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة لزوار الكورنيش من المقيمين والسياح، مؤكدا أن الكورنيش يتضمن ألعاب أطفال للمرة الأولى يتم تركيبها، إضافة إلى احتوائها على ألعاب دمج لذوي الإعاقة، مؤكداً أن جميعها تحتوي على مظلات واقية من العوامل الجوية وأرضية من المطاط لامتصاص الصدمات، وشواحن ذكية، وممشى بحري، ومسار دراجات، لافتا إلى تركيب كاميرات مراقبة؛ لضمان عدم العبث بالكورنيش أو تعرضه للتخريب.

جولة ميدانية

وفي جولة ميدانية لـ«اليوم» بكورنيش الخبر؛ لرصد الأعمال التي تقوم بها بلدية الخبر لتطوير الكورنيش، أكد عدد من الزوار أن الكورنيش يشهد نقلة نوعية وأصبح أكثر جمالا من السابق.

تطور ملحوظ

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وبين المواطن أحمد العبدالعزيز، أن كورنيش الخبر تطور بشكل ملحوظ من ناحية المساحة، والتصميم، والإنارة، والنظافة، لافتا إلى أنه مختلف عن الواجهة البحرية، لأنه يضم مساحات واسعة؛ ما جعله وجهة مفضلة له ولأقاربه، لافتا إلى أنه ينتظر اكتمال المشروع للاستمتاع بالخدمات التي يتم العمل عليها.

إقبال الزوار

وأشار المواطن بندر الحسن إلى أن الكورنيش يشهد جهودا عالية من البلدية، عبر أعمال التطوير المستمرة. متوقعا بعد اكتمال المشروع وزيادة المساحة سيستقبل أعدادا أكبر من الزوار.

مسطحات خضراء

يذكر أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 20 مليون ريال وطوله 1200 متر، ويضم مسطّحات خضراء وممرات مشاة بمحاذاة البحر وألعاب أطفال وكراسي للجلوس ودورات مياه وإنارات متنوّعة، فيما تتسع المواقف لـ 400 مركبة، وتبلغ عدد أعمدة الإنارة نحو 830 عمودا مختلفة الأشكال. ويحتوي على سور كامل بطول 1200 متر، كذلك تسويات ترابيّة، ومشروع تصريف مياه الأمطار.