شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فهد بن جلوي يشكر ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل
وقال: «باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن ومنسوبي الاتحاد وملاك ومحبي رياضة الهجن نتقدم بالشكر والامتنان لسمو سيدي ولي العهد على الدعم المقدم لسباقات الهجن التي تأتي امتداداً للدعم السخي والمستمر الذي يوليه سموه -أيده الله- لرياضة الهجن»، موضحاً أن ذلك يُعد دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بهذه الرياضة، مهنئاً جميع ملاك الهجن ومحبيها على هذا الدعم، مقدما شكره الى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لحرصه واهتمامه برياضة الهجن ومختلف الرياضات.
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