شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فهد بن جلوي يشكر ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على دعم سموه الدائم لرياضة الهجن. وقال: «باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن ومنسوبي الاتحاد وملاك ومحبي رياضة الهجن نتقدم بالشكر والامتنان لسمو سيدي ولي العهد على الدعم المقدم لسباقات الهجن التي تأتي امتداداً للدعم السخي والمستمر الذي يوليه سموه -أيده الله- لرياضة الهجن»، موضحاً أن ذلك يُعد دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بهذه الرياضة، مهنئاً جميع ملاك الهجن ومحبيها على هذا الدعم، مقدما شكره الى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لحرصه واهتمامه برياضة الهجن ومختلف الرياضات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير فهد بن جلوي يشكر ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.