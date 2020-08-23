شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز قدرات مستشفى الحياة بحضرموت لمواجهة تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتعزيز قدرات مستشفى الحياة العام بمديرية القطن في محافظة حضرموت لمواجهة فيروس كورونا، وجرى تركيب جهازي تنفس اصطناعي بالمستشفى، وذلك في إطار مشروعات المركز بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية لمكافحة تفشي الفيروس.

وأوضح مدير عام مستشفى الحياة د. عادل بن سويد أن جهازي التنفس الاصطناعي، اللذين تم تركيبهما من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية مزودة ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وجهاز مونوتير، إلى جانب تركيب جهازي «infusion pump» و«Syringe pump».

وأكد أن الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة بسيئون.