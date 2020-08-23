شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز قدرات مستشفى الحياة بحضرموت لمواجهة تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام مستشفى الحياة د. عادل بن سويد أن جهازي التنفس الاصطناعي، اللذين تم تركيبهما من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية مزودة ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وجهاز مونوتير، إلى جانب تركيب جهازي «infusion pump» و«Syringe pump».
وأكد أن الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة بسيئون.
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