شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «من أجل الباحة» والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإطلاق حملة «من أجل الباحة»، التي تهدف إلى نظافة المتنزهات والحدائق والمواقع الأثرية والسدود بمدينة الباحة ومحافظاتها، لتظهر المنطقة بحسنها وجمالها الطبيعي، وكذلك لزيادة الوعي لدى الأهالي والزوار.

وأوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم ظهران، أن الحملة التي تنطلق اليوم، تأتي بالتعاون مع المجلس، وأمانة المنطقة، وفرع وزارة المياه والبيئة والزراعة، وعدد من الإدارات الحكومية، والفرق التطوعية بالباحة، حيث أتت الحملة بالتزامن مع موسم الصيف وحالة الأمطار التي تشهدها المنطقة، واستغلال ذلك في إعادة تهيئة وتنظيف المواقع السياحية ليأنس الزائر بطبيعة الباحة في جو نقي ومواقع نظيفة تسر الناظرين.