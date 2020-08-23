شكرا لقرائتكم خبر عن 4.3 مليون مسافر عبر مطار أبها في عام والان نبدء بالتفاصيل

وفرت الهيئة العامة للطيران المدني السعة المقعدية في المطارات الجنوبية بهدف ربطها جوياً بكافة مناطق المملكة ممّا أسهم في تلبية الطلب المتنامي على السفر، وتنمية الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة الجنوبية.

وسجلت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الهيئة خلال عام 2019 في المناطق السياحية الجنوبية عن وصول عدد المسافرين عبر مطار أبها الدولي إلى «4.368.153» مسافراً، بينما بلغ عدد الرحلات «35.027» رحلة جوية، في المقابل وصل عدد المسافرين في مطار الملك سعود بالباحة خلال العام الماضي إلى «441.601» مسافر، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية «4.136» رحلة طيران.

وعملت الهيئة العامة للطيران المدني على العديد من المشاريع التطويرية لمطار أبها الدولي خلال الفترة الماضية، بهدف استيعاب النمو الكبير في الطلب على النقل الجوي من سكان المنطقة والقادمين إليها، والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار، وشملت المشاريع التطويرية توسعة صالة المغادرة بمطار أبها بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، إضافة إلى توسعة صالة الوصول التي بلغت مساحتها 1030 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 340 مسافرًا في آن واحد، وبوابتين للمغادرة وأخرى للوصول، وسيراً لنقل أمتعة المسافرين، و12 كاونتراً لإنهاء إجراءاتهم.