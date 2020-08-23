شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة تنفس اصطناعي لمراكز علاج كورونا بحضرموت والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي لمراكز علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بوادي حضرموت وتدريب العاملين عليها.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت د. هاني العمودي أنه جرى تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي في مراكز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون العام ومستشفى الحياة بالقطن ومستشفى تريم، إضافة إلى تدريب الكادر الصحي العامل بالعناية المركزة بتلك المراكز على طريقة تشغيلها والتعرف على مكوناتها وطرق صيانتها من قبل مهندس الشركة الموردة لتلك الأجهزة المكلفة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وعبر د. هاني العمودي عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على سرعة التواصل في تركيب تلك الأجهزة الحديثة وذات النوعية الممتازة وتدريب العاملين عليها التي ستسهم -بمشيئة الله- في مكافحة وباء كورونا باليمن. ويأتي ذلك ضمن الدفعة الرابعة من المستلزمات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة وباء كورونا في المحافظات اليمنية المحررة التي تم تسلمها مؤخرا بمستودعات الإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون.