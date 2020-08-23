شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم بالمناطق والان نبدء بالتفاصيل

يعود اليوم الأحد، أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة، لاستئناف العام الدراسي الجديد، «عن بعد»، وفقا لقرارات وزارة التعليم الأخيرة، بشأن آلية العودة للدراسة.

وبينت المتحدث باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن الأسبوع الجاري سيشهد عملية تدريب المعلمين على استخدام منصة مدرستي، وذلك بعد انتهاء تدريب المشرفين المركزيين، ليكون المعلم على إلمام كامل بمختلف الأدوات وتقليص أي فاقد تعليمي. وأوضحت «الشهري» أن المهام الموكلة للمعلم، تشمل الدخول على المنصة يوميا، وإعداد الحصص الدراسية وتصميمها وفقا لجداول الطلاب، إضافة إلى الأنشطة التعليمية ورصد حضور الطلاب، والاطلاع على تقارير أدائهم فضلا عن الاختبارات التقويمية.

وأكدت أهمية توضيح المهام المطلوبة من المعلمين لنجاح العملية التعليمية، موجهة الشكر للعديد من المعلمين الذين عملوا على إنشاء الجداول والخطط الدراسية واستعدوا بشكل جيد للعام الدراسي الجديد رغم التحديات.