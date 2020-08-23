شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأمير محمد بن ناصر والان نبدء بالتفاصيل
وبينت «صحة جازان» أن قسم الطوارئ استقبل 30.731 مراجعا، ما بين حالات مرضية وإصابات وحوادث مرورية، فيما بلغ عدد جلسات التأهيل الطبي 3352 جلسة، و تم إجراء 1014 حالة ولادة، كما استفاد من الأنشطة والخدمات في أقسام العيون للكبار والصغار 3756 مراجعا، وبلغ عدد مراجعي العيادات 21.116 مراجعا.
وأضافت إنه تم إجراء 376.697 فحصا مخبريا، و23.613 فحص أشعة تشخيصية، إضافةً إلى إجراء 580 عملية جراحية متنوعة، و496 عملية قسطرة قلبية، و35 عملية قلب مفتوح، فيما بلغت حالات التنويم 3753 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر 400 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأمير محمد بن ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.