شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأمير محمد بن ناصر والان نبدء بالتفاصيل

قدم مستشفى الأمير محمد بن ناصر خدماته الطبية بمختلف التخصصات لـ466.161 مستفيدا، خلال النصف الأول من العام الحالي 2020.

وبينت «صحة جازان» أن قسم الطوارئ استقبل 30.731 مراجعا، ما بين حالات مرضية وإصابات وحوادث مرورية، فيما بلغ عدد جلسات التأهيل الطبي 3352 جلسة، و تم إجراء 1014 حالة ولادة، كما استفاد من الأنشطة والخدمات في أقسام العيون للكبار والصغار 3756 مراجعا، وبلغ عدد مراجعي العيادات 21.116 مراجعا.

وأضافت إنه تم إجراء 376.697 فحصا مخبريا، و23.613 فحص أشعة تشخيصية، إضافةً إلى إجراء 580 عملية جراحية متنوعة، و496 عملية قسطرة قلبية، و35 عملية قلب مفتوح، فيما بلغت حالات التنويم 3753 حالة.