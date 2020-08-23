شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة متنزه المربع إلى 4.5 مليون متر والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، من توسعة وزيادة مساحة متنزه المربع جنوب المحافظة وتوفير جميع الخدمات البلدية في جميع أنحاء الموقع. وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي أن توسعة متنزه المربع جنوب المحافظة وتجهيزه بجميع الخدمات البلدية جاء لخدمة الأهالي وزوار المحافظة، مشيرا إلى أن مساحة المتنزه الإجمالية بعد التوسعة تجاوزت 4.5 مليون م2، تم استغلالها بشكل شبه كامل من قبل البلدية بفتح الطرق المسفلتة وإنارتها ورصف جزء كبير منها، وتزامن ذلك مع إنشاء 10 مبان لدورات المياه تحتوي على 89 دورة للرجال والنساء مع تخصيص عامل نظافة لكل مبنى على مدار الساعة. وأشار إلى تنيفذ مشروع لبناء 14 عبارة صندوقية على امتداد الوادي للسماح للمتنزهين بالمرور أثناء الأمطار وجريان الوادي مما يمنح إضافة جمالية، إضافة إلى زيادة المساحات الخضراء.

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