1374 حالة تعاف من كورونا.. و59 ألف فحص مخبري في 24 ساعة

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وأضافت الوزارة إنه جرى تسجيل 1184 حالة إصابة جديدة، ترفع الإجمالي إلى 306.370، من بينها 24.310 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و1652 حالة حرجة.
وبينت أن الحالات الجديدة تشمل «45 % لإناث، و55 % لذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 %، والبالغين 85 %، وكبار السن 4 %»، فيما بلغ عدد الوفيات 3619 حالة، بإضافة 39 حالة جديدة، مشيرة إلى إجراء 59.120 فحصا مخبريا جديدا ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.622.637.
وجاءت أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة كالتالي: مكة المكرمة «91»، صامطة «73»، الرياض «53»، حائل «50»، جازان «49»، بيش «47»، المدينة المنورة «38»، صبيا «38»، جدة «38»، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جازان «62»، المدينة المنورة «56»، الرياض «56»، الدمام «49»، خميس مشيط «48»، الهفوف «48»، حائل «46»، ينبع «46»، جدة «44»، مكة المكرمة «37»، سبت العلاية «33»، الطائف «32»، أحد رفيدة «31».
ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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