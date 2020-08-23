شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 4 آلاف طن نفايات بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف، نحو ٤١٣٥ طنا من النفايات من سيهات والنابية خلال الأسبوع الماضي. وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني إن البلدية والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وإمكانياتها حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية. وأشار إلى أن أعمال النظافة في المحافظة منها النظافة العامة وتفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق، بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، ونظافة الحدائق العامة والمتنزهات والواجهات البحرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع 4 آلاف طن نفايات بسيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.