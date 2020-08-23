شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 832 موقعا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت 619 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أول أمس،، تبعتها 5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، عن قيد 31 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيد 19»، و26 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 832 موقعا بالمنطقة، ورفع 7518 طنا من النفايات، وإزالة 3401 متر مربع من كمية الأنقاض والمخلفات، وبمشاركة 475 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و9533 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة، باستخدام 145322 لترا من كمية المعقمات والمطهرات.

واستقبل مركز البلاغات «940»، 285 بلاغا، تنوعت ما بين صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والنظافة العامة، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وأعطال الإنارة، ومخالفات الأسواق، والحدائق، والأمن والسلامة، والمباني، والاستثمار، كما استقبل 17 بلاغا فيما يخص المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية.