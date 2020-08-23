شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 832 موقعا في يوم والان نبدء بالتفاصيل
وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 832 موقعا بالمنطقة، ورفع 7518 طنا من النفايات، وإزالة 3401 متر مربع من كمية الأنقاض والمخلفات، وبمشاركة 475 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و9533 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة، باستخدام 145322 لترا من كمية المعقمات والمطهرات.
واستقبل مركز البلاغات «940»، 285 بلاغا، تنوعت ما بين صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والنظافة العامة، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وأعطال الإنارة، ومخالفات الأسواق، والحدائق، والأمن والسلامة، والمباني، والاستثمار، كما استقبل 17 بلاغا فيما يخص المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم وتطهير 832 موقعا في يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.