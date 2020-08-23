نزار باهبري الطبيب السعودي يكشف رحلة علاجه من كورونا

نزار باهبري الطبيب السعودي الذي تصدر أسمه محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد إعلان شفاؤه بشكل كامل من مرض كوفيد 19 فخلال مقطع فيديو بثه الدكتور الشاب على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تحدث عن رحلة علاجه من فيروس كورونا وكشف عن ما مر به خلال هذه المرحلة الصعبة التي اثرت في حياته بشكل كامل واثار شفاء دكتور باهبري السعادة والفرح والارتياح بين رواد السوشيال ميديا ودعا له الجميع بتمام الصحة والعافية.

نزار باهبري يحكي تفاصيل علاجه من كورونا

تحدث نزار باهبري خلال مقطع الفيديو عن رحلة ثلاث أسابيع هم الأصعب في حياته كما أكد على أنه تعافى بشكل كامل من كورونا على الرغم من أنه مازال يعاني من بعض التوابع المرضية كما أشار إلى أنه حصل على الكثير من المساعدات الصناعية حتى يتمكن من استنشاق الأكسجين وأضاف إلى أنه لا يزال إلي الآن لا يستطيع الحركة لمسافات طويلة ولكن حالته الصحية أفضل بشكل كبير عن الأسابيع الماضية كما أكد على عودته إلى المنزل اليوم مع أنبوبة الأكسجين التي وصفها بالصديقة واشار إلى أنه سوف يتابع العلاج داخل المنزل وسوف يحاول تنفيذ نصائح الأطباء بالمشي كثيرا.

كما طمأن الدكتور الشاب كل محبيه وتحدث على المرحلة المرضية التي مر بها وأنها لا تحدث مع جميع من يصابون بالكورونا ولكن فقط معدل أقل من 1% حيث أنه تأثر بشكل كبير كما أردف أنه يشكر جميع الناس الذين أظهروا حبهم له خلال الفترة الماضية كما أنه يشكر الله على هذا الكرم ودعا محبيه إلى الدعاء له ولكل المرضي.

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وكان دكتور نزار يعمل دائما خلال فترة إصابته بالمرض علي تصوير مقاطع فيديو يحاول خلالها توعية المواطنين بالمرض ولم يمنعه إلا تدهور الحالة الصحية ودخوله العناية المركزة وارتفاع درجة الحرارة.

من هو دكتور نزار باهبري

دكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوي الحاصل على العديد من الشهادات من جامعات عالمية فهو حاصل على شهادة الأمراض المعدية من المجلس الأمريكي للطب الباطني إلى جانب جائزة التميز من مكتب الملحق الثقافي في السعودية وجائزة ايفلين في برنامج الطب الباطني من جامعة كولومبيا البريطانية وهو يعمل في الوقت الحالي مدير قسم الطب الباطني في مستشفى الدكتور سلمان.

ويعد دكتور نزار من أوائل من واجه جائحة كورونا بالتوعية الطبية من خلال النصائح المختلفة التي كان يقدمها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب الإشراف على علاج المرض حيث أنه أسهم بصورة مباشرة في علاج ما يزيد عن 513 مريض.

ويحظى الدكتور الشاب بشعبية كبيرة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النصائح التي دائما ما يقدمها على تويتر وسناب شات بشكل خاص إلى جانب تخصيص ساعات للرد على المتابعين وتوضيح طرق التعامل مع مرض كوفيد 19.