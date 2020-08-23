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شارك لاعب الهلال سلمان الفرج فريقه الكروي الأول مساء اليوم السبت في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية.
وكان الفرج قد تعرض لكدمة في الظهر خلال مواجهة فريقه في ديربي الرياض أمام النصر، وغاب بعدها عن 3 مواجهات لفريقه.
ويقود الفرج فريقه أمام الفيصلي الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما شارك في التدريبات المدافع متعب المفرج بعد تعافيه من الإصابة.الهلال
يعود لقيادة الهلال أمام الفيصلي .. الفرج جاهزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-22
شارك لاعب الهلال سلمان الفرج فريقه الكروي الأول مساء اليوم السبت في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية.
وكان الفرج قد تعرض لكدمة في الظهر خلال مواجهة فريقه في ديربي الرياض أمام النصر، وغاب بعدها عن 3 مواجهات لفريقه.
ويقود الفرج فريقه أمام الفيصلي الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما شارك في التدريبات المدافع متعب المفرج بعد تعافيه من الإصابة.
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
10:27 PM
المفرج يتعافى من الإصابة
شارك لاعب الهلال سلمان الفرج فريقه الكروي الأول مساء اليوم السبت في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية.
وكان الفرج قد تعرض لكدمة في الظهر خلال مواجهة فريقه في ديربي الرياض أمام النصر، وغاب بعدها عن 3 مواجهات لفريقه.
ويقود الفرج فريقه أمام الفيصلي الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما شارك في التدريبات المدافع متعب المفرج بعد تعافيه من الإصابة.
، يعود لقيادة الهلال أمام الفيصلي .. الفرج جاهز ،
المصدر : الخليج 365
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