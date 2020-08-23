، الأسبوع في 10 صور: شاهد "البقرة الطائرة".. وصواعق البرق الفضية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن البقرة الطائرة في سويسرا إلى حرائق الغابات في كاليفورنيا، مرورًا بصواعق البرق في جنيف وسان فرانسيسكو، وصولاً إلى بركان سينابونج الذي لا يزال ينثر رماده في سماء إندونيسيا.
1- "البقرة الطائرة".. نُقلت بمروحية بعد إصابتها التي لم تمكّنها من الانضمام للقطيع في جبال الألب في سويسرا.
2- أحد أنصار ترامب الصغار يرتدي قناعًا لوجه الرئيس.
3- أطنان من النفط تلوث المياه قبالة جزيرة موريشيوس بعد انشطار سفينة بضائع يابانية.
4- سُحب داكنة مثقلة تتدلى فوق أفق مدينة شينزين بالصين مع اقتراب إعصار هيغوس.
5- بؤر النار تحيط بمنزل صغير بقي وحده في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
6- ألسنة اللهب تتدلى من شجرة عملاقة على الطريق السريع في استمرار لحرائق الغابات التي ضربت كاليفورنيا.
7- المزارعون الإندونيسيون يقطفون ثمارهم في حين ينثر بركان سينابونج رماده في الأفق.
8- مشهد مبهج لبرج طوكيو سكاي تري العملاق من بين المباني الشاهقة.
9- صاعقة برقية تضرب بحيرة جنيف في سويسرا.
10- البرق وكأنما أحدث شروخًا في السماء فوق جسر خليج سان فرانسيسكو-أوكلاند في كاليفورنيا.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 01:46 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن البقرة الطائرة في سويسرا إلى حرائق الغابات في كاليفورنيا، مرورًا بصواعق البرق في جنيف وسان فرانسيسكو، وصولاً إلى بركان سينابونج الذي لا يزال ينثر رماده في سماء إندونيسيا.
1- "البقرة الطائرة".. نُقلت بمروحية بعد إصابتها التي لم تمكّنها من الانضمام للقطيع في جبال الألب في سويسرا.
2- أحد أنصار ترامب الصغار يرتدي قناعًا لوجه الرئيس.
3- أطنان من النفط تلوث المياه قبالة جزيرة موريشيوس بعد انشطار سفينة بضائع يابانية.
4- سُحب داكنة مثقلة تتدلى فوق أفق مدينة شينزين بالصين مع اقتراب إعصار هيغوس.
5- بؤر النار تحيط بمنزل صغير بقي وحده في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
6- ألسنة اللهب تتدلى من شجرة عملاقة على الطريق السريع في استمرار لحرائق الغابات التي ضربت كاليفورنيا.
7- المزارعون الإندونيسيون يقطفون ثمارهم في حين ينثر بركان سينابونج رماده في الأفق.
8- مشهد مبهج لبرج طوكيو سكاي تري العملاق من بين المباني الشاهقة.
9- صاعقة برقية تضرب بحيرة جنيف في سويسرا.
10- البرق وكأنما أحدث شروخًا في السماء فوق جسر خليج سان فرانسيسكو-أوكلاند في كاليفورنيا.
، الأسبوع في 10 صور: شاهد "البقرة الطائرة".. وصواعق البرق الفضية ،
المصدر : الخليج 365
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