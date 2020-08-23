، بالصور .. "مدارس القريات" تنهي الاستعداد لبداية العام "الاستثنائي" بخطط احترازية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الثبيتي" يهيب بشراكة فاعلة مع أولياء الأمور لضمان نجاح التعليم عن بُعد

أنهت مدارس القريات -بنين وبنات- جاهزيتها واستعداداتها للعام الدراسي الذي ستكون بدايته بمشيئة الله بنظام التعليم عن بُعد نظرًا لاستمرار جائحة كورونا في نشاطها الذي تسجل فيه يوميًا عددًا من الإصابات بعدة مدن من المملكة؛ ما جعل وزارة التعليم تلجأ لهذا القرار حمايةً لأبنائها الطلاب والطالبات من هذا الفيروس.

وقام "تعليم القريات" بالتجهيزات اللازمة للتعليم عن بُعد، حيث تمت عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس والتي نفذت وفق خطة زمنية معتمدة، بما يضمن اكتمال وصولها إلى جميع المدارس في الوقت المحدد.

وشدد مدير إدارة التعليم بالقريات الدكتور "محمد بن عبدالله الثبيتي"، على تنفيذ آلية تسليم الكتب الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحث أولياء أمور الطلاب على الشراكة والتعاون البناء مع المدرسة خلال المرحلة المقبلة، وتذليل كل العقبات، وتهيئة الجو التعليمي المناسب لأبنائهم في منازلهم للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بعد في ظل الأوضاع الراهنة.

وشدد "الثبيتي"، على قادة الميدان بأهمية التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور وحثهم على التعامل مع المنصات التعليمية المتاحة بشكل إيجابي وفعّال لتحقيق الهدف المنشود من التعليم عن بُعد، وتفعيل الشراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح بتنفيذ قرار الدراسة عن بعد، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارات المدارس والهيئة الإدارية في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيد ومنظم، كما أشار إلى أن وزارة التعليم أطلقت مجموعة من الخطط لاستقبال العام الدراسي الجديد من أبرزها منصة "مدرستي" للتعليم عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

جاهزية المدارس

المساعدة للشؤون التعليمية "وطفاء الفندي"، كذلك شددت على رفع جاهزية المدارس والاستعداد للظروف الراهنة، وقالت: "الحمدللّه وعودًا حميدًا حافلاً بالخير والعطاء، لاشك أن هذا العام وعودته هو عام استثنائي بسبب الظروف الراهنة كون العودة والدراسة لطلابنا تأتي عن بُعد، والذي أولاً نحمد الله تعالى على ما أنعم علينا في هذا البلد من ولاة للأمر ومسؤولين قدموا مصلحة المواطن وصحته على كل شيء".

وأضافت "الفندي": "مما لا شك فيه أن إدارة التعليم في محافظتنا وبتوجيهات وقيادة من مدير التعليم دـ "محمد الثبيتي" حريصة كل الحرص على نجاح العام الدراسي، حيث وجّه بوضع الخطط والإجراءات اللازمة واتخاذ كل التدابير التي تضمن بعد توفيق الله نجاح العام الدراسي، والتخطيط في الأزمات أكثر ضرورة لنجاح العمل وسيره، وبفضل من الله ثم تضافر الجهود في جميع الأقسام، وباستشعار المسؤولية لدى القائدات في المدارس ومنسوباتها تم الاستعداد لبداية العام واستقبال الطالبات عن بعُد وتأكيد وصول الكتب للطالبات وفق تنظيمات وإجراءات احترازية، وكذلك الحرص على التواصل الدائم مع أولياء الأمور والذي نشدد على أهمية تعاونهم معنا في الفترة القادمة بالذات ومتابعتهم الدائمة والحثيثة للطلاب والطالبات لنضمن وصول الطالب لمستوى دراسي طيب بإذن الله".

وأكدت "الفندي" أن البرامج التدريبية للمعلمات تقنيًا ستستمر وتستكمل لضمان التعامل الحرفي مع منصة مدرستي، ونفتخر ونعتز باستشعارنا جميعًا للحس الوطني من كل فرد ودوره ومسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه لنكون دائمًا مساندين لجهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة، سائلين الله تعالى أن يرفع الغمة وأن يجنب البلاد والعباد كل شر ومكروه".

القيادات في الميدان

وفي الميدان التعليمي، شدد عددٌ من قادة وقائدات المدارس على الجاهزية العالية والاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد؛ حيث قال "عليان عوض العنزي" قائد متوسطة القريات، إن تسليم المقررات للطلاب سيتم من خلال جداول زمنية تبدأ اليوم الأحد وإنه تم إرسال رسائل عبر حساب المدرسة على "تويتر" وكذلك إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور يحدد من خلالها موعد تسليم الكتب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لضمان عدم وجود كثافة أو تجمعات عددية للطلاب أثناء عملية التسليم حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

كما ذكر قائد ثانوية الملك فهد، "عبد الرحمن أحمد العنيفيش" : "إن قرارات وجهود وزارة التعليم في آلية العودة للدراسة عن بعد تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالمدارس في ظل جائحة كورونا، مضيفًا أن المدرسة قد بدأت بالتجهيز والاستعداد من خلال ربط شبكة الإنترنت والتحضير لمنصة "مدرستي" والتواصل مع أولياء الأمور والطلاب بشكل يومي لتفعيل المنصة وتحديث أرقام الطلاب واسم المستخدم الخاص بالطالب، مؤكدًا أنه تم توزيع الطلاب على الشعب الدراسية وكذلك تجهيز الكتب الدراسية لتوزيعها على الطلاب مع الاهتمام بتعقيم المبنى المدرسي ونظافته والاهتمام بتوفير معقمات وكمامات ومقياس لدرجة الحرارة".

أما قائد مدرسة الإمام مسلم الابتدائية، "محمد ضامي المصلوخي"، فقد نوّه بدور وزارة التعليم التي هيأت الميدان التعليمي من خلال توفير قنوات التواصل عن بعد والقنوات التعليمية التي تقدم البرامج والدروس للطالب خصوصًا منصة "مدرستي" بحيث لا تؤثر الجائحة على سير العملية التعليمية مع مراعاة للظروف الأسرية وضمان استفادة جميع الطلاب ومراحلهم الدراسية، مضيفًا أنه تم التواصل مع أولياء الأمور من خلال إرسال رسائل نصية عبر الجوال لتوعيتهم وحثهم على الآلية المتبعة لاستلام الكتب بالمدرسة مع الاهتمام بالاشتراطات الصحية وتعقيم المبنى المدرسي.

وأكد قائد مدرسة عكاظ الابتدائية، " فهد عودة الصهيبان"، استعداد مدرسته لبداية العام الدراسي في ظل هذه الظروف الاستثنائية، قائلاً: " استعدادنا هذا العام بخطط استباقية لعودة الطلاب وتسليم الكتب في ظل بيئة صحية آمنة تضمن سلامتهم حيث تم التواصل مع أولياء الأمور من خلال إرسال رسائل نصية عبر الجوال لتوعيتهم وحثهم على الآلية المتبعة لاستلام الكتب بالمدرسة مع الاهتمام بالاشتراطات الصحية.

وذكر أن كثيرًا من الممارسات الصفية تتحقق عن بعد بالأنشطة التعليمية من خلال منصة "مدرستي" التي أعدتها الوزارة، مؤكدًا أنه لابد من تحقيق أهداف وزارة التعليم بتحقيق أفضل النتائج في رفع مستوى التحصيل الدراسي وضمان استفادة جميع الطلاب".

وفي الجانب الآخر، مدارس البنات بالقريات جاهزة كذلك لاستقبال طالباتها، فقد أبدت قائدة المدرسة الابتدائية السادسة، "فريحة مقبل"، عن جاهزية المدارس حيث قالت: "يوم جديد لفصل جديد تتلاقى فيه القلوب ولكي يستمر العطاء على الرغم من الظروف الصحية عالميًا ومحليًا، وحرصًا من الدولة على سلامة الطلبة تم إعداد برامج مدرسية لاستمرارية التعليم عن بعد، بما في ذلك السير وفق الخطط ومنها خطة لتوزيع الكتب، وذلك لتحقيق التباعد وتوزيع الحصص لكي يتلقاها الطلبة سمعيًا، والتواصل مع أولياء الأمور لضمان استمرارية عملية التعليم والتعلم عن بعد".

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