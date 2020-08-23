محمد بن مسعود - الدمام - مجاهد: إجمالي المصابين بلغ 97237 بينهم 65118 متعافيًا سجَّلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، وتعافي 800 شخص؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 65118 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الذي سُجل في مصر بلغ 97237 حالة، من ضمنهم 65118 حالة شُفيت، و5243 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية 23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 01:45 AM مجاهد: إجمالي المصابين بلغ 97237 بينهم 65118 متعافيًا Advertisements مصر تسجِّل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة مصر تسجِّل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة سجَّلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، وتعافي 800 شخص؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 65118 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الذي سُجل في مصر بلغ 97237 حالة، من ضمنهم 65118 حالة شُفيت، و5243 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، مصر تسجِّل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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