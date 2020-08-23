محمد بن مسعود - الدمام - سُجلت 3.5 مليون إصابة منذ ظهور الفيروس سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 50032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وطبقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنه بهذه الحصيلة سُجلت ثلاثة ملايين و582362 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114250 حالةً.فيروس كورونا الجديد 23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 01:46 AM Advertisements سُجلت 3.5 مليون إصابة منذ ظهور الفيروس البرازيل تسجل 50032 إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة البرازيل تسجل 50032 إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 50032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وطبقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنه بهذه الحصيلة سُجلت ثلاثة ملايين و582362 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114250 حالةً. الكلمات المفتاحية ، البرازيل تسجل 50032 إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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