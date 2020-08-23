جولات ميدانية لمتابعة التزام قاعات الأفراح والاستراحات بتدابير كورونا

عقوبات بانتظار المخالفين..
كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، جولاتها الميدانية على قاعات الأفراح والاستراحات، بمشاركة الدوريات الأمنية والمراكز الصحية بالمركز.
وأوضح رئيس بلدية مركز السهي المكلف المهندس محمد بن ناصر الهتلان، أن الهدف من الجولات كان التأكد من مدى تطبيق قاعات الأفراح والاستراحات الواقعة في مركز السهي والقرى التابعة له بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
وأشار الهتلان إلى أن الجولات شملت عددًا من الاستراحات وقاعات الأفراح وجرى التأكد من مدى التزامها بتأمين المعقمات وكاشف الحرارة ولواصق الإرشادات والتعليمات الوقائية.
وبيّن، أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز، وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات؛ للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من فيروس كورونا.
وشدد الهتلان، على ضرورة التزام تلك القاعات بتأمين ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات المقررة في هذا الشأن، داعيًا المواطنين للإبلاغ والتواصل في حال ملاحظة أي مخالفة أو عدم تطبيق للاشتراطات من قبل القاعات والاستراحات، متمنياً السلامة للجميع.
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