إغلاق 7 مطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية ومصادرة قرابة 143 كيلوجرامًا من المواد الغذائية

أغلقت بلدية الخرج 7 مطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية، وصادرت ما يقارب 143 كيلوجرامًا من المواد الغذائية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للاشتراطات البلدية بحق المطاعم المخالفة.

وذكرت البلدية، أن إدارة الرقابة الصحية بالبلدية وضمن حملاتها التفتيشية اليومية، أغلقت 7 مطاعم مخالفة، لعدم وجود شهادات صحية لمزاولة النشاط، وجاءت المخالفات لسوء النظافة العامة والشخصية للعمالة، وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية، وتم تطبيق المخالفات حسب لائحة الجزاءات والغرامات للاشتراطات البلدية.

ونوّهت البلدية للمواطنين والمواطنات الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بتويتر kharjmun1.