توزيع تمور بطريف قبل انتهاءها بشهر على الأهالي

استغرب عدد من المواطنين في محافظة طريف، بعد حصولهم على تمور مجانية من جمعية خيرية اليوم، من قرب انتهاء تاريخ إنتاجها، إذ تنتهي صلاحيتها بعد نحو شهر من الآن. وكانت قد دعت الجمعية الخيرية في خدمة رسائل عامة وصلت للأهالي جاء فيها " توزيع تمور اليوم السبت من 5 إلى 7 مساء، بمستودع الجمعية، التسليم بأصل كرت العائلة لعموم المواطنين ". وعلمت " دوت الخليج "، أن الشاحنات الخاصة بالتمور وصلت للجمعية، وعلى الفور قامت بتوزيعها للأهالي، كما أن الجمعية لا تخزن المواد الغذائية لفترات طويلة. ووصل نحو 7 الآف كرتون من التمور، وتم توزيع 3 آلاف منها، إلى ذلك ووفقا لخطاب حصلت على نسخه منه " دوت الخليج " يعود تاريخ شحن التمور إلى الخميس الماضي، ووصلت بعد ذلك بيومين للجمعية التي وزعتها حال وصولها، وموجه التوزيع وفقا للخطاب، لمحافظة طريف والمراكز التابعه لها.



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