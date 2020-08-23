وضع الاختبارات التقويمية عبر منصة مدرستي مهمة المعلمين

فيما يعود جميع المعلمين والمعلمات للعمل عن بُعد، والحضور يوم واحد في الأسبوع على الأقل يحدده قائد المدرسة، أكدت وزارة التعليم أن المعلمين والمعلمات ملزمون بوضع الاختبارات التقويمية عبر منصة «مدرستي».

ويبدأ العام الدراسي الجديد عن بعد، وذلك يوم الأحد الموافق 11 محرم 1442، حيث يستمر التعليم عن بعد لمدة 7 أسابيع. وسيعمل المعلمون والمعلمات عن بعد خلال الفترة المقبلة على التدرب على استخدام منصة «مدرستي» والآليات المستخدمة فيها لبدء العام الدراسي بشكل إلكتروني بينهم وبين طلابهم. يذكر أن نحو 500 ألف معلم ومعلمة سيعودون للعمل بدءا من اليوم ولكن عن بعد، حيث سيحدد قادة المدارس لكل منهم يوما واحدا في الأسبوع يحضرون فيه إلى المدرسة بهدف التواصل مع الطلاب والطالبات وحل المشاكل التي تعترضهم أثناء أداء العملية التعليمية.

مهام المعلمين والمعلمات

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري إن لكل معلم ومعلمة مجموعة من المهام يجب أن يؤديها لإنجاح العملية التعليمية، وهناك معلمون ومعلمات بدؤوا في هذا الأمر خلال الفترة الماضية، إذ قاموا بإنشاء الجداول والعمل على الخطط الدراسية، وهناك 30% من هذه الخطط تم إنجازها. وحول منصة «مدرستي» قالت الشهري إن الأسبوع القادم ستبدأ عملية تدريب المعلمين بعد أن انتهت عملية تدريب المشرفين المركزيين، وذلك عبر منصة «مدرستي»، وبمجرد دخولهم على الحسابات بالمنصة سيبدأ التدريب ليكون المعلم على إلمام كامل بمختلف الأدوات لتقليص أي فاقد تعليمي. وحول المهام الموكلة إلى المعلمين في منصة مدرستي قالت المتحدثة باسم الوزارة إن «المعلمين والمعلمات ستوكل إليهم العديد من المهام بدءا من هذا الأسبوع تتضمن التدريب على المنصة، وسيقوم المعلم بالدخول على المنصة يوميا وإعداد الحصص الدراسية وإعداد الواجبات والأنشطة للطلاب وسيقدم الحصص الافتراضية حسب الجدول المتبع ورصد حضور وغياب الطلاب أثناء التدريس إلكترونيا، وكذلك الإطلاع على تقارير أداء الطلاب وما تم إنجازه من مهام والتواصل مع طلابه أثناء تواجده في المدرسة، وأخيرا وضع الاختبارات التقويمية للطلاب».

نشيد وطني وتمارين افتراضية

ستحاكي منصة «مدرستي» الواقع التعليمي، من خلال تقديم البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات. ويبدأ بتسجيل الدخول للمنصة وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وذلك بشكل افتراضي اعتبارا من الأسبوع المقبل.

‏قناة عين

قالت قناة «عين» إنه لضمان استمرار بث ‫#قنوات_عين‬ بأفضل جودة فإنه سيتم تحديث القنوات بدءا من اليوم، مؤكدة ضرورة إعادة الضبط مرة أخرى لنفس تردد القنوات على قمر عرب سات 12437 عمودي.

أبرز مهام المعلمين عبر منصة «مدرستي»

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التدريب على المنصة

الدخول على المنصة يوميا وإعداد الحصص الدراسية

إعداد الواجبات والأنشطة للطلاب

تقديم الحصص الافتراضية حسب الجدول المتبع

رصد حضور وغياب الطلاب أثناء التدريس إلكترونيا

الاطلاع على تقارير أداء الطلاب وما تم إنجازه من مهام

التواصل مع طلابه أثناء تواجده في المدرسة

وضع الاختبارات التقويمية للطلاب