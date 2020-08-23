ترخيص سنوي لممارسي أعمال الملكية الفكرية

حددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مدة محددة لترخيص ممارسة أعمال الملكية الفكرية، التي تستمر لعام واحد ومن ثم يتم إلغاؤها إذا لم يحصل صاحبها على التجديد بحيث يكون التجديد سنويا للتراخيص. واستثنت الهيئة ضمن نظامها الخاص بلائحة ترخيص ممارسة أعمال الملكية الفكرية كلا من الجهات الحكومية والوكلاء الشرعيين بشرط الحصول على الترخيص بحيث لا تتجاوز طلبات ومراجعات الغير مرخصين من الوكلاء الشرعيين 3 مرات خلال العام.

الملزمون بالترخيص

حدد النظام المسؤوليات التي تستوجب على ممارسها الحصول على ترخيص ممارسة أعمال الملكية الفكرية والمتمثلة في أعمال تقديم وصياغة طلبات مواضيع الحماية، وسداد المقابل المالي والرسوم المقررة لمواضيع الحماية، والرد على استفسارات الهيئة وتقاريرها وفحص طلبات مواضيع الحماية، وتقديم المتطلبات والبيانات والمعلومات اللازمة، إضافة لتقديم الاعتراضات أمام الإدارات واللجان المختصة بالهيئة.

اختبار تأهيلي للحصول على الترخيص

اشترطت الهيئة على الراغبين بالحصول على الترخيص الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئة، إضافة لحصوله على درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصصات القانون والأنظمة، أو العلوم الهندسية، أو أي تخصص آخر تقبله الهيئة، إضافة إلى أن يكون المرخص له سعودي ومقيم بالمملكة. وحددت الهيئة نسبة 60 % لاجتياز الاختبار التأهيلي بحيث يستثنى من ذلك الاختبار كل من المحامين المرخص لهم وفق الأنظمة المعمول بها، وبخبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية أو كوكيل لمدة لا تقل عن 5 سنوات متتالية، إضافة لفحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل ثلاث سنوات أو أكثـر في مجال الفحص، وحامل شهادة الدراسات العليا في تخصص الملكية الفكرية وبخبرة عمل كحد أدنى سنة في مجال الملكية الفكرية.

رفض التراخيص

أشار النظام إلى أنه يحق لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الهيئة القاضي برفض طلـب الترخيص، أو رفض طلب إنهاء الترخيص، أو قرار تعليق الترخيص بدءا من تاريخ شطبه أمام الرئيس التنفيذي للهيئـة خلال 60 يوما من الإشعار بالقرار، كما يحق لمقدم طلب التظلم من قرار الرئيس التنفيذي أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ الإشعار بالقرار.

التزامات المرخص له

حددت الهيئة التزامات للمرخص لهم يجب عليهم تنفيذها خلال فترة حصولهم على الترخيص تتضمن الالتزام بالتعليمات، والإرشادات، والقرارات، والتعاميم، والمتطلبات، والنماذج التي تقرها الهيئة من وقت لآخر، والالتزام بإدراج اسمه وتوقيعه ورقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وتقاريره، وكل ما يصدر منه من وثائق ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع عليه، إضافة للالتزام بإكمال الحد الأدنى من الساعات التدريبية للدورات وورش العمل التي تحددها الهيئة، والالتزام بإخطار الهيئة بأي تحديث يطرأ على البيانات والعناوين في فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ التعديل، ويترتب على عدم الإخطار خلال المدة المحددة، صحة إبلاغه على العنوان المسجل لدى الهيئة، ويتحمل المسؤولية الناتجة عن ذلك أمام من يمثلهم، والالتزام بتصفية جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المتعلقة والمترتبة عليه وفق أحكام هذه اللائحة، إضافة للالتزام والتقيد بجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة في المملكة.

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أبرز شروط الحصول على الترخيص

أن يكون سعودي الجنسية

الأهلية الكاملة

الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص القوانين والأنظمة أو العلوم الهندسية

أن يكون مقيما في المملكة

الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي المهني من قبل الهيئة

سداد المقابل المالي

إكمال النماذج