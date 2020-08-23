توسعة متنزه المربع لأكثر من 4.5 ملايين م2

قامت بلدية محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير بتوسعة وزيادة مساحة متنزه المربع جنوب المحافظة وتوفير جميع الخدمات البلدية في جميع أنحاء الموقع. وأوضح رئيس البلدية محمد سالم الوادعي، أن توسعة متنزه المربع جنوب المحافظة وتجهيزه بجميع الخدمات البلدية جاء لخدمة الأهالي وزوار المحافظة، مشيرا إلى أن مساحة المتنزه الإجمالية بعد التوسعة تجاوزت أربعة ملايين وخمس مائة ألف متر مربع تم استغلالها بشكل شبه كامل من قبل البلدية بفتح الطرق المسفلتة وإنارتها ورصف جزء كبير منها، وتزامن ذلك مع إقامة 10 مبانٍ لدورات المياه تحتوي على 89 دورة مياه للرجال والنساء مع تخصيص عامل نظافة لكل مبنى على مدار الساعة.

وبين أن البلدية نفذت مشروعا لبناء 14 عبارة صندوقية على امتداد الوادي للسماح للمتنزهين بالمرور أثناء الأمطار وجريان الوادي مما يعطي إضافة جمالية، كما عملت البلدية على زيادة المساحات الخضراء بزراعة كميات كبيرة من الأشجار المتنوعة من العلب والسدر والجاكرندا وغيرها.