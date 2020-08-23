توسعة متنزه المربع لأكثر من 4.5 ملايين م2

وبين أن البلدية نفذت مشروعا لبناء 14 عبارة صندوقية على امتداد الوادي للسماح للمتنزهين بالمرور أثناء الأمطار وجريان الوادي مما يعطي إضافة جمالية، كما عملت البلدية على زيادة المساحات الخضراء بزراعة كميات كبيرة من الأشجار المتنوعة من العلب والسدر والجاكرندا وغيرها.
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