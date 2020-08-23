الحقيل يطلع على 4 مشاريع بلدية وتنموية في عسير

اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل على عدد من المشروعات البلدية الإستراتيجية والتنموية بمنطقة عسير. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للمنطقة أمس، وقف خلالها على سير العمل في مختلف المشروعات التي تنفذها الأمانة في مدينة أبها، وكذلك المشاريع التي تنفذها بلديات منطقة عسير في مختلف مراكز ومحافظات المنطقة.

مشروع لعصان

استمع الوزير في مستهل جولته إلى شرح من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن مكونات مشروع وادي «لعصان» الذي يخترق حيي الموظفين والبديع بأبها، ويضم مشروعات لتطوير وتحسين المشهد الحضري، وتوفير خدمات تنزه للأهالي وزوار المنطقة على ضفاف الوادي، منها ممشى وملاعب متنوعة لمختلف الأعمال ومسطحات خضراء ومصلى ودورات مياه ومواقع أخرى للاستثمار.

ثم توجه إلى طريق الأمير سلطان وسط مدينة أبها وهو من المشروعات الحيوية التي تعمل على إنجازها أمانة المنطقة فيما يتعلق بتطوير محيط الطريق وتزيينه بالمسطحات الخضراء.

بعد ذلك، تفقد الوزير الحقيل مشروع حديقة ومركز الشباب في مشروع «سما أبها» الشرقي، حيث يشتمل على مسطحات خضراء وجلسات عائلية علاوةً على المرافق العامة، ويعد من المشروعات الكبرى في أبها المؤهلة للاستثمار لتوفير مواقع سياحية تتوفر فيها جميع الخدمات مع الحفاظ على الطابع البيئي للمنطقة.

تحسين المشهد الحضري

واصل الحقيل جولاته التفقدية بزيارة لمقر أمانة المنطقة، التقى خلالها أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وقيادات الأمانة ورؤساء البلديات التابعة لها، وتناول اللقاء الخطط التنموية بالمنطقة لتحقيق آمال وتطلعات أهالي منطقة عسير. كما التقى في مركز رجال الأعمال عددا من المستثمرين وسيدات الأعمال، ثم دشن الشعار الجديد لأمانة المنطقة.

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عقب ذلك، اطلع الوزير على مشروع تحسين المشهد الحضري بـ»طريق أبها / الخميس»، ثم التقى بأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير، وجرى مناقشة احتياجات المنطقة من المشروعات والخدمات البلدية والترفيهية، إلى جانب بحث أهم العوائق والتحديات التي تواجه القطاع البلدي بالمنطقة، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.

أبرز المشاريع التي تفقدها الحقيل

مشروع وادي «لعصان»

طريق الأمير سلطان وسط مدينة أبها

حديقة ومركز الشباب في مشروع «سما أبها» الشرق

تحسين المشهد الحضري بـ»طريق أبها / الخميس»