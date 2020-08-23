5 مطالب لوزير الإسكان والبلديات في الباحة

يأتي ذلك في وقت قدم فيه أهالي المنطقة عدة مطالب مهمة تخص الوزارتين، موضحين أنها من أولوياتهم التي طال الانتظار من أجل تحقيقها أو بطء العمل فيها.
تطوير وسط المدينة
ذكر الأهالي أن أهم هذه المطالب هو الانتهاء من تطوير وسط الباحة الذي أصبح هاجسا لدى الكثيرين، وذلك بعد قيام أمانة المنطقة منذ سنوات بنزع بعض الملكيات وإزالة المباني القديمة على أن يتم تأهيلها بشكل عصري وحضاري يتضمن إنشاء أسواق وفنادق ولكن لا يزال هذا المخطط متعثرا ولا يعلم مصيره.
استحداث مواقع تجارية
أشار الأهالي إلى أن من ضمن المطالب التوسع في استحداث مواقع تجارية جديدة على الطرق السريعة منها طريق الباحة – العقيق المطار الدائري الجديد ووضع استثناءات خاصة على تلك الطرق لقربها من مناطق جبلية ملاصقة للطريق. وأضاف الأهالي أن هناك أراضي شاسعة تتبع لوزارة المالية بالقرب من مطار الباحة الإقليمي لم يستفد منها استثماريا أو سياحيا، حيث إنها عبارة عن أرض فضاء وشاسعة وتقع على أهم الطرق الرئيسية.
مشاكل الإسكان
بين الأهالي أن وزارة الإسكان قامت بإنشاء عدة مواقع لإقامة السكن ولكنها تفتقر إلى البنية التحتية وتصريف السيول وإيصال الكهرباء، على الرغم من أن السكان بدءوا بشكل جدي في البناء، وطالبوا كذلك بنقل مرمى النفايات الرئيسي لأمانة منطقة الباحة والذي تسبب في نفث سمومه على البيئة والحياة الفطرية والحيوانية. وقالوا إن مرمى النفايات تسبب في انتقال الكثير من المواد البلاستيكية على عدة أودية سياحية تجري مياها على مدى العام مما أثر على مصادر مياه الشرب، وقد أكدت الأمانة نقله إلى موقع جديد وآمن، ولكن لم يتم نقله حتى الآن بالرغم من أنه قريب من الأحياء السكنية.
أهم مطالب أهالي الباحة للوزير
نقل مرمى النفايات على وجه السرعة
الاستفادة من أراضي وزارة المالية الواقعة بمحافظة العقيق
استثناءات للطرق الجديدة في الباحة واستثمارها
إيصال الكهرباء وتصريف الأمطار لمواقع وزارة الإسكان
البت في إنهاء تطوير وسط الباحة
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