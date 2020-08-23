مهرجان الأرض والتراث في تنومة

ينطلق، غدا، مهرجان الأرض والتراث الأول في محافظة تنومة والذي يستمر لمدة 3 أيام في منطقة سوق السبت التاريخي، بتنظيم بلدية محافظة تنومة ومشاركة فرقة تنومة الشعبية.

وأوضح رئيس بلدية تنومة عبدالله الشهري أن اللجنة المنظمة فتحت قنوات التواصل مع المجتمع للمشاركة في المهرجان لتنسيق عرض نتاجهم الذي ستعرض فيه كافة المنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة إضافة للعسل، وكذلك القطع التراثية المستخدمة في الزراعة قديما. وأضاف أنه تم اختيار سوق سبت تنومة التاريخي نظراً لما يمثله من قيمة تاريخية للمحافظة لأنه كان يعد من أكبر أسواق المنطقة قديما ويفد إليه التجار والمتسوقون من القرى والمراكز المجاورة، كما أن لسوق السبت بتنومة دور اجتماعي مهم قديما من خلال حل بعض المشاكل الاجتماعية والمنازعات بين القبائل، وكذلك كان له دور إعلامي حيث كان يتم من خلاله نشر الأخبار.