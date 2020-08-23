حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بالباحة

نفّذ مكتب العمل بمنطقة الباحة، حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقراراتها التشريعية المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الحملات التي أتت بالتزامن مع تطبيق القرار الوزاري لتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%، وشارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، عن ضبط مخالفات متعددة، وتم على أثرها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الباحة، بهدف التأكد من تطبيق ‏اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة عمل مثالية، لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.