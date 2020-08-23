سفارتا المملكة في تونس وغانا تودعان منسوبيهما

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، محمد بن محمود العلي، وبحضور القائم بالأعمال، عصام بن صالح الجطيلي، حفلا تكريميا، لتوديع الزملاء منسوبي البعثة المنتهية فترة عملهم في تونس. وتمنى السفير العلي لجميع الزملاء المنقولين دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، بما فيه خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم. كما قام بتوزيع الدروع التذكارية على منسوبي البعثة المنتهية فترة عملهم في سفارة المملكة بتونس. من جهته، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا، مشعل بن حمدان الروقي، وبحضور القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، عيسى بن سعيد النعيمي، حفلا لتوديع الزملاء منسوبي البعثة المنتهية فترة عملهم في غانا. وتمنى السفير الروقي لجميع الزملاء المنقولين دوام التوفيق ولإنجاح في مهامهم الجديدة.



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