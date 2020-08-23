الصحة: خدمات تأكد وتطمن نالت الثقة

أكدت وزارة الصحة تمديد العمل في بعض مراكز تأكد لتعمل على مدى 24 ساعة في بعض المواقع وإشارة إلى أنه تم تقديم الخدمات لأكثر من مليوني شخص في تلك المواقع، حيث أوضحت أنه توجد مراكز تأكد لمن يريد الفحص والاطمنئان، كذلك وجود عيادات تطمن والتي يمكن للمصاب مراجعتها والتقييم الصحي لحالته. وفي المدينة المنورة بلغ عدد المستفيدين 18700 مستفيد، من هذه العيادات وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، وأشار متحدث صحة المدينة المنورة إلى أن خدمات تطمن تُقدم من خلال 3 عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً _ 12 مساءً، وموزعة على كل من المركز الصحي بالنصر والمركز الصحي بالخالدية والمركز الصحي بالدعيثة. كما أوضحت صحة المدينة المنورة أن مركز الفحص الموسع في المدينة المنورة يتضمن 24 حجرة كشفية مقسمة على مسارين رئيسين و6 مسارات فرعية يقوم على تشغيلها طاقم طبي وإداري على مدار اليوم، حيث تصل الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 2000 عينة يومياً.



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