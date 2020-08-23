بلدية الدلم تنتقل للمبنى الجديد

وكشف رئيس البلدية عن تفعيل مركز «خدمة الضيف» في المبنى الجديد والذي سيشهد نقلة نوعية في تقديم عدد من الخدمات للمستفيدين كطباعة رخص المحلات التجارية وتجديدها، وطباعة رخص البناء والترميم والتسوير، إضافة إلى خدمات الطرق والإنارة والقرارات المساحية، وكذلك جهاز تقييم الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف العايد أن مركز الضيف يتيح أيضا للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن أي طلب أو حجز موعد لمقابلة مسؤولي البلدية لتذليل كافة العقبات وضمان إنجاز الخدمات البلدية بجهد أقل وجودة عالية وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لإنجاز معاملات المراجعين.
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