بلدية الدلم تنتقل للمبنى الجديد

أعلنت بلدية محافظة الدلم عن بدء الانتقال إلى المبنى الجديد الواقع على طريق الأمير سلمان بن محمد، وتحديدا بجوار المبنى القديم ابتداء من اليوم. وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان العايد أن إجمالي مساحة المبنى 17460 م2 ويتكون من أربعة طوابق، ويضم الإدارات الرئيسية وجميع الأقسام، وكذلك المبنى مزود بمسرح للندوات والمؤتمرات يتسع لأكثر من 250 مقعدا، ويعتبر المبنى نموذجا متكامل الخدمات.

وكشف رئيس البلدية عن تفعيل مركز «خدمة الضيف» في المبنى الجديد والذي سيشهد نقلة نوعية في تقديم عدد من الخدمات للمستفيدين كطباعة رخص المحلات التجارية وتجديدها، وطباعة رخص البناء والترميم والتسوير، إضافة إلى خدمات الطرق والإنارة والقرارات المساحية، وكذلك جهاز تقييم الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف العايد أن مركز الضيف يتيح أيضا للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن أي طلب أو حجز موعد لمقابلة مسؤولي البلدية لتذليل كافة العقبات وضمان إنجاز الخدمات البلدية بجهد أقل وجودة عالية وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لإنجاز معاملات المراجعين.