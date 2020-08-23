الموارد البشرية: 11 محرم عودة كافة الموظفين

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطتها لعودة الموظفين في القطاع العام بداية من يوم 11 محرم الجاري، موجهة الجهات المعنية بأخذ كافة الاحتياطات والالتزام بمعايير تطبيق البروتوكلات الوقائية في مقر العمل.

وبعثت الوزارة تعميما للجهات حول الحضور لمقرات العمل بشأن نسب الحضور في مقرات العمل بالقطاع العام ونظرا في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة والتي تقع جميعها في النطاق الأخضر منذ نهاية شوال فعليه، واعتبارا من 11 محرم، تتم عودة كافة موظفي القطاع العام لمقرات العمل في المستوى الاحترازي الأخضر مع الالتزام بتطبيق البروتوكلات الوقائية في مقرات العمل، ويكون لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة على أن يتم الامتثال بعدد من الشروط منها:

• لا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25 % من موظفي الجهة

• تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية

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• استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية

• يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن

• استمرار العمل بتعليق البصمة