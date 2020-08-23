

تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب 3,106,214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية «حلويات» واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز. وأوضحت الجمارك في بيان، أمس، أنه تم بالتنسيق مع مكافحة المخدرات ضبط 5 مستقبلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 3 ملايين

حبة كبتاجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.