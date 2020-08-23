احتجاز 4 أشخاص بمنحدر جبلي بأحد رفيدة

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة تلقى بلاغا في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الجمعة الماضي يفيد بوجود حالة لاحتجاز أربعة مواطنين في منحدر جبلي شديد الوعورة في أسفل محطة العربات المعلقة «التلفريك».

وعلى الفور انتقلت الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بفرق دفاع مدني متخصصة بالإنقاذ الجبلي من قوة طوارئ عسير والفرق التطوعية التالية (فريق غوث وفريق السلام السعودي وفريق نجوم التطوع وفريق دعم وفريق سندكم)، والتي تواجدت في الموقع كإسناد لفرق الدفاع المدني في الحادث.

وبالوصول للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن احتجاز 4 مواطنين بمنحدر جبلي شديد الوعورة يقع ما بين متنزه الحبلة ووادي المفجر ترجلت الفرق مشيا على الأقدام وصولا لموقع الاحتجاز وتزويد المحتجزين بالمواد التموينية إلا أن حالة أحدهم الصحية حالت دون استخراجهم مشيا على الأقدام نظرا لصعوبة طريق العودة ووعورته ولمعاناة المذكور من أمراض مزمنة وإعياء، مما تسبب في تعذر نقلهم عن طريق الأطقم المشاركة من جميع الجهات، وبناء على ذلك تمت الاستعانة بطيران الأمن الذي وصل لموقع المحتجزين وجرى نقل جميع الأشخاص من موقع احتجازهم عن طريق طيران الأمن تمام الساعة 08:50 من صباح أمس وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى أحد رفيدة وتسليم الموقع لشرطة الواديين حسب الاختصاص.