لنشكل مستقبلا معا حوار عالمي بالرياض

ويستضيف الحوار كلا من المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه، والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان. كما يشارك في الحوار الذي يفتتحه ويرأسه الممثل الرئيس لدى الأمم المتحدة والأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل، إضافة إلى نحو 1000 من الخبراء وذوي الاختصاص والاهتمام.
وأوضح الفوزان أن مشاركة المركز في الحوار الذي يعقد بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى 75 كعضو مؤسس للأمم المتحدة، تأتي امتدادا لمشاركاته السابقة في المناسبات الوطنية والدولية، بوصفه مركزا وطنيا معنيا بتعزيز وترسيخ ونشر قيم الحوار والتواصل والسلام والتعايش والتسامح بين جميع الأطياف الفكرية المختلفة.
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حوار عالمي بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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