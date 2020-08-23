27 مليون متر مربع تعديات الأراضي 44 % منها في جدة والجوف

أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أماناتها بمناطق ومحافظات المملكة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية بغير وجه حق بلغت مساحتها نحو 27151250 متر مربع من الأراضي الحكومية في 8 من المناطق والمحافظات خلال العام الهجري الماضي 1441، فيما بلغت نسبة مدينتي جدة والجوف منها نحو 44.3 %. يأتي ذلك بعد صدور أوامر ملكية بتنحية عدد من المسؤولين عن مناصبهم والتحقيق معهم بشأن تعديات غير نظامية على أراضي مشاريع من بينها العلا والبحر الأحمر إضافة إلى تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة.

وأشار الأمر الملكي، إلى أن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر تجاوزت (5000) تعدٍ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، إضافة إلى تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة.

وأضافت أن هذه التعديات تمت بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، حيث تعتبر تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها.

ومنح الأمر الملكي وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر لإزالة كل التعديات، محذرا من أي تعديات في المستقبل.

جازان الأقل

أظهرت بيانات الأمانات الثمانية «جدة والجوف والطائف والمدينة المنورة والعاصمة المقدسة وعسير وجازان» التي اطلعت عليها «دوت الخليج» أن النسبة الأعلى من التعديات ضمن أعمال أمانة محافظة جدة بـ 6022600 متر مربع، ثم أمانة منطقة الجوف بـ 6000000 متر مربع، ثم أمانة محافظة الطائف بـ 5567800 متر مربع، ثم أمانة المدينة المنورة بـ 3272000 متر مربع، ثم أمانة العاصمة المقدسة بـ 2557850 مترا مربعا، ثم أمانة منطقة عسير بـ 1480600 متر مربع، وحلت في المرتبة الأخيرة أمانة منطقة جازان بـ 14400 متر مربع.

أحواش واستراحات

تمثلت إزالة التعديات في: إنشاء مخططات عشوائية وأحواش ومبانٍ وغرف، حظائر الأغنام والغرف المُكتملة وغير المكتملة البناء والشبوك التي تم استحداثها بشكل عشوائي داخل الأراضي الحكومية، وإقامة أحواش واستراحات وأسوار بطرق غير نظامية، وأراضٍ مسورة غير نظامية، وهناجر وأساسات مباني تحت الإنشاء دون الحصول على تصاريح نظامية، ومخططات عشوائية مخالفة، ومزارع مخالفة، ومبانٍ شعبية عشوائية

التعديات على الأراضي الحكومية 1441 (بالمتر مربع)

6.022.600 جدة

6.000.000 الجوف

5.567.800 الطائف

3.272.000 المدينة المنورة

2.557.850 العاصمة المقدسة

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1.480.600 عسير

14400 جازان

27.151.250 م2 الإجمالي

أبرز التعديات الموجودة

أحواش ومبانٍ وغرف

استراحات وأسوار بطرق غير نظامية

أراض مسورة غير نظامية

هناجر وأساسات مباني تحت الإنشاء دون الحصول على تصاريح نظامية

مخططات عشوائية

المزارع المخالفة

حظائر وشبوك مخالفة

المباني العشوائية