27 مليون متر مربع تعديات الأراضي 44 % منها في جدة والجوف

وأشار الأمر الملكي، إلى أن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر تجاوزت (5000) تعدٍ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، إضافة إلى تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة.
وأضافت أن هذه التعديات تمت بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، حيث تعتبر تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها.
ومنح الأمر الملكي وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر لإزالة كل التعديات، محذرا من أي تعديات في المستقبل.
جازان الأقل
أظهرت بيانات الأمانات الثمانية «جدة والجوف والطائف والمدينة المنورة والعاصمة المقدسة وعسير وجازان» التي اطلعت عليها «دوت الخليج» أن النسبة الأعلى من التعديات ضمن أعمال أمانة محافظة جدة بـ 6022600 متر مربع، ثم أمانة منطقة الجوف بـ 6000000 متر مربع، ثم أمانة محافظة الطائف بـ 5567800 متر مربع، ثم أمانة المدينة المنورة بـ 3272000 متر مربع، ثم أمانة العاصمة المقدسة بـ 2557850 مترا مربعا، ثم أمانة منطقة عسير بـ 1480600 متر مربع، وحلت في المرتبة الأخيرة أمانة منطقة جازان بـ 14400 متر مربع.
أحواش واستراحات
تمثلت إزالة التعديات في: إنشاء مخططات عشوائية وأحواش ومبانٍ وغرف، حظائر الأغنام والغرف المُكتملة وغير المكتملة البناء والشبوك التي تم استحداثها بشكل عشوائي داخل الأراضي الحكومية، وإقامة أحواش واستراحات وأسوار بطرق غير نظامية، وأراضٍ مسورة غير نظامية، وهناجر وأساسات مباني تحت الإنشاء دون الحصول على تصاريح نظامية، ومخططات عشوائية مخالفة، ومزارع مخالفة، ومبانٍ شعبية عشوائية
التعديات على الأراضي الحكومية 1441 (بالمتر مربع)
6.022.600 جدة
6.000.000 الجوف
5.567.800 الطائف
3.272.000 المدينة المنورة
2.557.850 العاصمة المقدسة
1.480.600 عسير
14400 جازان
27.151.250 م2 الإجمالي
أبرز التعديات الموجودة
أحواش ومبانٍ وغرف
استراحات وأسوار بطرق غير نظامية
أراض مسورة غير نظامية
هناجر وأساسات مباني تحت الإنشاء دون الحصول على تصاريح نظامية
مخططات عشوائية
المزارع المخالفة
حظائر وشبوك مخالفة
المباني العشوائية
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