السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس



تونس 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 131 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس ارتفع إلى 2738 حالةً، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في البلاد خلال شهر مارس الماضي.

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00:32ت م

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تونس 3 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 124 حالة محلية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس ارتفع إلى 2738 حالةً، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في البلاد خلال شهر مارس الماضي.// انتهى //00:32ت م0139

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