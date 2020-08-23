السعودية اليوم / فرق الدفاع المدني بالطائف تباشر حادث غرق لشخصين في سد وادي صعب // للصحف //



الطائف 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

تمكنت فرق الإنقاذ المائي بالدفاع المدني من انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد وادي صعب.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن فرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة باشرت بلاغاً من مركز العمليات الموحد حول غرق شخصين، حيث عملت الفرق عند الوصول على خطة للبحث في السد عن طريق الغواصين ليتم العثور على جثتين لشخصين وانتشالهما نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وباشر فريق التحقيق أعماله بالموقع وسُلمت الحالة للجهة المختصة. // للصحف //

// انتهى //

23:52ت م

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