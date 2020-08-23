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لم ينتظر "عبداللطيف الجرفان" خريج ماجستير نظم معلومات وإدارة الأمن بتقدير ممتاز من جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية الوظيفة، فقد أصبح مضربًا للمثل في الهمة والإصرار على النجاح حيث بادر بتأسيس مشروع خاص لبيع الشاي.
وأوضح لقناة الإخبارية قائلاً إن العمل والشغل ليس عيبًا وعلى الشباب البدء بمشروعاتهم الخاصة مع البحث عن الوظائف، مشيرًا إلى أنه وجد في انتظار الوظيفة مضيعة للوقت وعدم جدوى.
وفسر "الجرفان" سبب ارتدائه روب التخرج في المقطع المتداول بفخره واعتزازه بشهادته.
وأضاف: أحببت أن يشاركني الناس هذه الفرحة وبعث رسالة للشباب حتى لو كنت حاصلاً على شهادة فيمكنك مع البحث عن وظيفة تأسيس مشروع خاص بك" لافتًا إلى أن سبب اختياره هذا المشروع لكونه متذوقًا للشاي وخصوصًا للكرك. بائع الشاي
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 12:47 AM
أصبح مضربًا للمثل في الهمّة والعزيمة والإصرار على النجاح
لم ينتظر "عبداللطيف الجرفان" خريج ماجستير نظم معلومات وإدارة الأمن بتقدير ممتاز من جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية الوظيفة، فقد أصبح مضربًا للمثل في الهمة والإصرار على النجاح حيث بادر بتأسيس مشروع خاص لبيع الشاي.
وأوضح لقناة الإخبارية قائلاً إن العمل والشغل ليس عيبًا وعلى الشباب البدء بمشروعاتهم الخاصة مع البحث عن الوظائف، مشيرًا إلى أنه وجد في انتظار الوظيفة مضيعة للوقت وعدم جدوى.
وفسر "الجرفان" سبب ارتدائه روب التخرج في المقطع المتداول بفخره واعتزازه بشهادته.
وأضاف: أحببت أن يشاركني الناس هذه الفرحة وبعث رسالة للشباب حتى لو كنت حاصلاً على شهادة فيمكنك مع البحث عن وظيفة تأسيس مشروع خاص بك" لافتًا إلى أن سبب اختياره هذا المشروع لكونه متذوقًا للشاي وخصوصًا للكرك.
، شاهد .. "عبداللطيف" خريج الماجستير من أمريكا .. بائع الشاي الذي لم ينتظر الوظيفة ،
المصدر : الخليج 365
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