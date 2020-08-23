، استمرار القبول بكليات عنيزة للعام الدراسي الأول للعام 1442 ،

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تواصل كليات عنيزة استقبال الطلبة المستجدين للدراسة في مرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة والكليات التقنية والمجتمع للفصل الدراسي الأول 1442هـ، وذلك عبر موقع الكليات الإلكتروني، وبه تتضح شروط القبول والمعلومات والتخصصات التي يحتاج إليها الدارسون.
وقال المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي، إن التقديم للقبول إلكترونيًا أو حضوريًا، ولابد من ضرورة التقيّد بمتطلبات القبول، واختيار التخصص وفق الرغبة والمؤهل العلمي.
وأضاف: "نشدد على أهمية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكليات، مثل المراكز المساندة كمركز الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، وحلول، والإرشاد الأسري، وكذلك المكتبة والنادي الصحي والمرافق الرياضية المجهزة المزودة بأحدث الأجهزة لخدمة الطلاب والطالبات".
وأشار إلى أن ذلك إلى جانب بطاقة تخفيض التي تتيح الاستفادة من خصومات تجارية متفاوتة من عددٍ من الشركات الطبية، التعليمية، الترفيهية الخدمية والتي تزيد على خمسين شركة ومؤسسة.
كما أكد نائب المشرف العام عدنان اليحيى أن الكليات تتيح معادلة الدبلومات لخريجي الكليات التقنية بما يتوافق مع الخطط الدراسية كما أنها توفر خدمة السكن والنقل بين المدن والمحافظات بالمنطقة للطالبات بأسعار ميسرة ومدعومة.
وتوفر كليات عنيزة تخصصات نوعية على مستوى المنطقة مثل هندسة الطاقة المتجددة والأمن السيبراني والعمارة والديكور الداخلي للبنات، وتخصصات: الحقوق، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والتسويق، وعلم النفس، والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والعمارة، والديكور الداخلي، والجرافيكس، وعلوم الحاسب.كليات عنيزة
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 12:12 AM
التقديم عبر الموقع الإلكتروني أو حضوريًا
تواصل كليات عنيزة استقبال الطلبة المستجدين للدراسة في مرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة والكليات التقنية والمجتمع للفصل الدراسي الأول 1442هـ، وذلك عبر موقع الكليات الإلكتروني، وبه تتضح شروط القبول والمعلومات والتخصصات التي يحتاج إليها الدارسون.
وقال المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي، إن التقديم للقبول إلكترونيًا أو حضوريًا، ولابد من ضرورة التقيّد بمتطلبات القبول، واختيار التخصص وفق الرغبة والمؤهل العلمي.
وأضاف: "نشدد على أهمية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكليات، مثل المراكز المساندة كمركز الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، وحلول، والإرشاد الأسري، وكذلك المكتبة والنادي الصحي والمرافق الرياضية المجهزة المزودة بأحدث الأجهزة لخدمة الطلاب والطالبات".
وأشار إلى أن ذلك إلى جانب بطاقة تخفيض التي تتيح الاستفادة من خصومات تجارية متفاوتة من عددٍ من الشركات الطبية، التعليمية، الترفيهية الخدمية والتي تزيد على خمسين شركة ومؤسسة.
كما أكد نائب المشرف العام عدنان اليحيى أن الكليات تتيح معادلة الدبلومات لخريجي الكليات التقنية بما يتوافق مع الخطط الدراسية كما أنها توفر خدمة السكن والنقل بين المدن والمحافظات بالمنطقة للطالبات بأسعار ميسرة ومدعومة.
وتوفر كليات عنيزة تخصصات نوعية على مستوى المنطقة مثل هندسة الطاقة المتجددة والأمن السيبراني والعمارة والديكور الداخلي للبنات، وتخصصات: الحقوق، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والتسويق، وعلم النفس، والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والعمارة، والديكور الداخلي، والجرافيكس، وعلوم الحاسب.
، استمرار القبول بكليات عنيزة للعام الدراسي الأول للعام 1442 ،
المصدر : الخليج 365
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