شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي للميليشيا على المملكة والان نبدء بالتفاصيل
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، وإطلاق صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض الطائرة المفخخة والصاروخ الباليستي.
واستنكر الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن استخدام الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية لمكان إطلاق الصاروخ يؤكد إمعان ميلشيا الحوثي ومن يدعمها ويمدها بالمال والسلاح وتعمدها ارتكاب الأعمال الإرهابية.
وجدد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية، ووقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين عليها.
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