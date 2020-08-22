شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد وادي صعب بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الإنقاذ المائي من انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد وادي صعب بمحافظة الطائف. وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً مساء اليوم السبت يفيد عن غرق شخصين بسد وادي صعب، وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث و بالوصول قامت الفرق بتطبيق خطة للبحث بواسطة القوارب عن طريق الغواصين وتم العثور على جثتين لشخصين وانتشالهما، فيما باشر فريق التحقيق أعماله بالموقع وتم تسليم الحالة للجهة المختصة.

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