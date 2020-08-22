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الشمري يقود الباطن لصدارة دوري الأولى
الامير منصور بن محمد يقدم مكافأة للفريق
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن
قاد مهاجم الباطن فهد هدا الشمري فريقه إلى صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بعد الفوز على حطين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في محافظة حفر الباطن ، وجاء ذلك بعد تعثر المتصدر فريق العين أمام الأنصار ليستقل الباطن ذلك ويتصدر بفارق نقطتان .
وفي ذات السياق، قدم الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ محافظة حفر الباطن مكافأة للاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق على حطين اليوم وتصدره لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى.
ومن من جانبه شكر رئيس النادي الأستاذ ناصر الهويدي لسمو الأمير منصور على وقفاته بجانب النادي الغير مستغربة مباركاً سموه الفوز اليوم وتصدر الفريق للدوري .
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